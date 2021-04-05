الكنيست الإسرائيلي في مباحثات لاختيار رئيس وزراء جديد ونتنياهو يتصدر

بدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، صباح اليوم الإثنين، مشاورات مع الأحزاب الفائزة بانتخابات الكنيست ، للتشاور حول الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وانطلقت المشاورات مع حزب “الليكود” وهو الحزب الأكبر في الكنيست الإسرائيلي والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الطامح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ولم يحضر نتنياهو الجلسة لوجوده في ذات الوقت في المحكمة المركزية الإسرائيلية التي استأنفت، صباح اليوم، النظر في ملفات الفساد الموجهة ضده.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته “العين الإخبارية” إنه سيعقد لقاءات متتالية مع زعماء 13 حزبا فازت بالانتخابات الأخيرة، على أن يستكملها في الساعة الثامنة مساءا.

وعلى التوالي يلتقي ريفلين في مكتبه، رؤساء “الليكود”، “هناك مستقبل”، “شاس”، “أزرق أبيض”، “يمينا”، “يهودوت هتوراه”، “العمل”، “إسرائيل بيتنا”، “الصهيونية الدينية”، القائمة العربية المشتركة، “أمل جديد”، “ميرتس”، ومن ثم القائمة العربية الموحدة.

وفي اللقاءات التي تبث على الهواء مباشرة يعلن زعيم كل حزب الشخصية التي يوصي بها لتشكيل الحكومة.

ويواجه الرئيس الإسرائيلي معضلة عدم وجود مرشح يحظى بثقة 61 صوتا من مقاعد الكنيست الـ 120 لتشكيل حكومة.

وسعى نتنياهو، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من الأحزاب لصالحه وكذلك فعل يائير لابيد لتشكيل حكومة بديلة.

وتتوجه الأنظار إلى شخصيتين لم تحددا موقفيهما حتى صباح اليوم وهما نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” ومنصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة.

كشف مصدر في حزب الليكود أن غالبية أعضاء الكنيست الذين سيؤدون اليمين الدستورية، يوم الثلاثاء المقبل، سيصوتون لصالح تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر الرفيع في حزب الليكود: “أنا أعرف حقيقة أن غالبية أعضاء الكنيست سوف يصوتون له إذا كان يريد أن يصبح الرئيس… الأمر برمته في يد نتنياهو”.

وكشف المصدر أن هناك أيضا أغلبية في الكنيست الجديد تسعى لتغيير القانون وتغيير نظام التصويت من الاقتراع السري إلى الاقتراع العلني، الأمر الذي قد يزيد بشكل كبير من فرص نتنياهو في الانتخابات.

وكانت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24، التي أجريت الشهر الماضي، أظهرت حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 59 مقعدا.

وذلك بمشاركة حزب “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت. غير أن نتنياهو يحتاج إلى أصوات 61 عضوا في الكنيست من أصل 120، حتى يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.