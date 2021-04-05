ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتعهد بتقديم كافة التسهيلات لوزارة الصحة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث الدبيبة من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن وصول 101 ألف و250 جرعة من لقاح كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية.

وتعتبر هذه أول دفعة من لقاح كورونا تصل إلى ليبيا، وفقاً لما أوردت صحيفة “الساعة 24”.

وجاء في بيان الوزارة “بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة”.

وأوضح البيان أن اللقاح سيتم تخزينه في المخازن التابعة للوزارة.

وفي وقت سابق من مارس المنصرم، أوضح النجار من خلال تصريحاته أن الشحنة ستصل عن طريق مبادرة كوفاكس، موضحاً أنها تبلغ 96 ألفاً من أصل 340 ألف جرعة، صحيفة “الساعة 24”.

وأضاف أن منظمة اليونسيف وعدتهم بمنح الإذن لبداية إجراءات الشحن، وأن 96 ألف جرعة، الأسبوع الأول من أبريل، على أن تصل باقي الكمية أخر الشهر نفسه.

لافتاً إلى أن الكمية التي ستصل في إبريل ليست بالكبيرة، لمنه أشار إلى تعويلهم على الكمية التي سيتحصلون عليها بالاتفاق المباشر مع الشركات لحوالي 3 ملايين تكفي لتطعيم كل الفئات على حد قوله.

مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية لديها تعاقد مع منظمة الصحة العالمية للحصول على 2.8 مليون جرعة.

موضحاً أن المنافسة والطلب الكبير للحصول على اللقاح سيؤدي إلى التأخير في مواعيد التسليم.

وعن إيقاف بعض الدول التطعيم بـ “أسترازينيكا” لوجود أعراض جانبية شديدة، أوضح النجار أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر بيانا فنيا بإيقاف اللقاح حتى الآن.

وكما أشار إلى أن هناك عشرات الملايين استخدموا اللقاح دون أي مشاكل.

The post ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتعهد بتقديم كافة التسهيلات لوزارة الصحة appeared first on Souk Ukkaz News.

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