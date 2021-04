السعودية تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وملكه

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقوف السعودية و تضامنها الكامل مع الأردن، ومساندتها للإجراءات كافة التي يتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن بلاده والحفاظ على استقرارها.

وأعرب ملك الأردن عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية و تضامنها الكامل معها في جميع الظروف والأزمات.

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني، مؤكداً تضامن السعودية الكامل مع الأردن، ودعمها للإجراءات كافة التي يقوم بها ملك الأردن لحفظ أمن البلاد والحفاظ على استقرارها، فيما أعرب الملك عبد الله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

وفي اتصال هاتفي مماثل أجراه ولي العهد السعودي مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أكد وقوف السعودية وتضامنها مع الأردن ومساندتها التامة للإجراءات كافة التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن بلاده والحفاظ على استقرارها، فيما أعرب الأمير الحسين عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على دعم القيادة السعودية ومساندتها، مثمناً مواقف المملكة في الوقوف دوماً إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.

في سياق متصل، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اجراءة مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تضامن مصر الكامل مع قرارا العاهل الأردني وكل مايضمن امن وامان شعبة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس المصري أن “السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.”

هذا وقد أعرب ملك الأردن عن خالص تقديره “لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وعلّقت الملكة نور أرملة عاهل المملكة الأردنية الراحل الملك حسين والدة الأمير حمزة بن الحسين على الأحداث الجارية في الأردن مدافعة عن ابنها وداعية للحقيقة والعدالة أن تسود لكل الضحايا الأبرياء بسبب هذا الافتراء الشرير.

