السودان..زيادة جديدة في تعرفة تذاكر الباصات السفرية

أعلن الأمين العام للبصات السفرية حسن عبد الله حمد عن تقليص عدد رحلات البصات السفرية للولايات إلى 40% بسبب انعدام الوقود.

وأَكَّد أمين الباصات السفرية في تصريح خاص لـ( السوداني ) اتجاه الادارة الشروع في فرض زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البصات السفرية تتراوح مابين 25 إلى 30% تواكب تعويم الجنيه.

واوضح حمد ايضا أن ندرة البصات وقلتها هذه الأيام تسببت في فرض زيادة في قيمة التذكرة إلى 60% بأمر السماسرة

وجاء قرار زيادة تعرفة البنزين عقب زيادة اسعار الجازولين وزيادة الدولار الجمركي مطالبا الجهات المختصة بتوفير الجازولين بالسعر الرسمي.

وفي السياق طبقت الحكومة السودانية عن طريق هيئة الجمارك، زيادةً جديدةً على سعر الدولار الجمركي بنسبة زيادة بلغت 40% من السعر السابق.

هذا وقد أصبح سعر الدولار الجمركي 28 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

وبدوره أوضح مدير السياسات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وائل فهمي، أن زيادة سعر الدولار الجمركييرجع إلى سياسات صندوق النقد الدولي.

وقال مدير السياسات بوزارة المالية، إنّ تلك السياسات تشمل التعاملات البنكية وامتيازات الأدوية وغيرها مع السوق الموازي، وفقاً لصحيفة “الحداثة”.

مقراً من خلال حديثه بأن هذه الزيادة سيترتب عليها آثار سلبية تتمثل في زيادة أسعار رسوم الجمارك لجميع الواردات.

وأشار فهمي أن ذلك سيؤثر وسينعكس على الأسعار في الداخل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولارمما سيزيد سعره على حد تعبيره.

منوهاً إلى أن تلافي ذلك يمكن من خلال وضع استراتيجيات تغذي خزانة الدولة بالعملات الأجنبية من معونات وقروض تغني الخزينة عن طلب الدولار من السوق الموازية.

وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركاً جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقةعليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.

وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديونمن شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).

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