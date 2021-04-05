بعد اعتقاله.. من هو الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق

أثارت أنباء اعتقال الأمير حمزة بن الحسين وارتباطه بتوترات أمنية وصفت بأنها محاولة انقلاب، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الجيش الأردني، السبت 3 من نيسان، أنه طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات تستهدف أمن الأردن، وذلك بعد أن قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن السلطات الأردنية اعتقلته و20 آخرين بتهمة “تهديد استقرار البلاد”.

وخرج الأمير بتسجيل مصوّر، وقال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة اعتقالات لشخصيات أردنية بارزة في عمّان، إلا أن الجيش الأردني نفى في وقت سابق أن يكون الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه تلقى أوامر بوقف الأعمال التي يمكن أن تستهدف “أمن واستقرار” البلاد.

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) قالت إن ولي العهد السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفًا، بل طُلب منه التوقف عن “استهداف أمن واستقرار البلاد”.

الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 من آذار 1980، هو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

كان ضابطًا سابقًا في الجيش الأردني، وشغل منصب ولي العهد في الأردن بين 7 من شباط 1999 و28 من تشرين الثاني 2004.

أعفاه الملك عبد الله من ولاية العهد عبر رسالة، لأنه رأى أن هذا المنصب شرفي ويقيّده ويحد من إمكانية تكليفه ببعض المهام، ويحول بينه وبين تحمل بعض المسؤوليات.

عقد الأمير قرانه الأول على الأميرة نور بنت بن عاصم بن عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا قبل أن ينفصلا في أيلول 2009، ليعود ويتزوج بعدها الأميرة بسمة محمود العتوم، وأنجب منها الأمير حسين، والأميرات، زين، ونور، وبديعة، ونفيسة.

عادة ينوب الأمير حمزة عن أخيه غير الشقيق، الملك عبد الله الثاني، في مهام رسمية مختلفة ومناسبات في داخل الأردن وخارجها.

يشغل أيضًا الرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني، واللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة.

وذكرت الملكة نور في سيرتها الذاتية أنها هي والملك حسين سمّيا حمزة بهذا الاسم نسبة لحمزة بن عبد المطلب، عم النبي محمد.

ويعرف حمزة نفسه، عبر موقعه الرسمي، بأنه السليل الـ41 المباشر للنبي محمد، وهو المولود في عمان عام 1980.

أنهى حمزة تعليمه الابتدائي في عمان، من ثم درس بمدرسة “هارو” بالمملكة المتحدة، ثم التحق بعد ذلك بأكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية وتخرج منها في 1999، ونال منها سيف الشرف، وهو أرفع تقدير يتسلمه ضابط من خارج بريطانيا.

تخرج الأمير حمزة من جامعة “هارفرد” الأمريكية في مطلع عام 2006، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من كلية “كينغز كوليج” في لندن عام 2011.