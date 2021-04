أعلن بنك المال المتحد في السودان، اليوم الاثنين، انه تم قبول طلبه لإستخدام انظمة الفيزا كارد كأول بطاقة فيزا مصرفية صادرة من السودان عن بنك «المال المتحد».

ومن جانبة، اكد الرئيس التنفيذي في بنك المال المتحد، الاستاذ يوسف التني ان تفعيل خدمة الفيزا كارد، مؤكدا أن ذلك يعني عودة السودان للاقتصاد العالمي.

وصرح مدير البنك خلال المنتدى التعريفي الذي نظمه البنك ان :” بعض الدول الخارجية لها تحفظات على التعامل مع السودان ومنتجاته”.

وتابع:” هناك بعض الدول لازالت رافضة لمنتجات السودان بسبب تحفظاتها رغم صدور القرارات الأخيرة بفك الحظر عن التعاملات المصرفية”.

ولفت التني إلي أن :”هناك ۳۹ بنكا يمكنه اصدار بطاقات فيزا كارد لكن حتى الآن لم تتقدم سوى ستة بنوك فقط بطلباتها”.

وسلم الرئيس التنفيذي للبنك يوسف أحمد التني رئيس مجلس الـوزراء د. عبدالله حمدوك في وقت سابق أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة من السودان.

هذا وقد أصدرت فيزا في بيان سابق لها قالت فيه: «نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المعنية في السودان للسير قدما في استحداث حلول فيزا للمدفوعات في البلاد».

و من المتوقع أن تكون أنظمة فيزا مقصورة على المدفوعات بالعملة الأجنبية، بحد أقصى ثلاثة آلاف دولار، وهو الحد الأقصى لكمية النقد الأجنبي التي يسمح للمسافرين بأخذها إلى خارج البلاد.

وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركاً جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقةعليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.

وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديونمن شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).

وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجيةفي إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

The post قبول طلب بنك المال لإستخدام فيزا كارد في السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ