سعر الدولار وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية وبلغ سعر الدولار لدى التعاملات المبكرة لهذه السوق 384 جنيها، دون تغير عن تعاملات الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.

ولدى بنك السودان المركزي، زاد سعر الدولار طفيفا مسجلا 380.79 جنيه للشراء و382.69 جنيه للبيع ورغم الاستقرار النسبي لسعر الدولار في السودان، بعد أن قررت حكومة الخرطوم زيادة أسعار الوقود.

وزاد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي إلى 447.179 جنيه للشراء و449.40 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني ا لدى بنك السودان المركزي مسجلا 526.75 جنيه للشراء و529.38 جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 101.54 جنيه للشراء و102.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند مستوى 103.67 جنيه للشراء و104.18 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1253.87 جنيه للشراء و1259.16 جنيه للبيع.

الوقود

وخاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بزيادة غير معلنة في أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود.

ووفقاً للخطاب الصادر عن مدير عام الشؤون المالية محمد سليمان آدم، فقد تم تغيير سعر لتر البنزين ليصبح 150 جنيها، بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى 125 جنيها وجه الخطاب أصحاب المحطات بجرد الوقود بالمستودعات لتنفيذ الأسعار الجديدة