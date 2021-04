الإمارات تعلن إستعدادها لتقديم المساعدة للعراق في قطاع المواني

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن إستعداد بلاده لتقديم المساعدة اللوجستية للعراق في قطاع الموانئ.

و جاءت هذه المساعدة في إطار تطوير الموانئ العراقية وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية لمستخدميها، وذلك خلال إستقبال محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

من ناحيته، أكد الكاظمي، رغبة حكومته بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والبنية التحتية، مؤكداً تجربة دبي الفريدة والنموذج في هذه المجالات، تعد مثالا يحتذى به لجميع دول المنطقة.

كما وجه الكاظمي شكره لما تقدمه قيادة الإمارات من دعم للشعب العراقي كي يعيد بناء ما دمرته الحرب، وذلك في إعادة تأهيل المساجد والمعابد التاريخية والكنائس وسائر المباني التاريخية التي تشهد على حضارة العراق وشعبه قديما وحديثا.

وإتفق الطرفان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين الدولتين.

كما إتفق الجانبان أيضاً علي دعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

كما ناقش الجانبان، كذلك ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، واتفقا على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد عن استثمارها لثلاثة مليارات دولار أمريكي في العراق لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة للشراكة لدعم الشعب الشقيق.

وجاء في بيان مشترك أعلنت عنه دولة الإمارات نشرته مساء اليوم الأحد وكالة الأنباء الإماراتية (وام) وتضمّن مبادرة تستثمر فيها ثلاثة ملايين دولار لتعزيز العلاقات الستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية ولدعم الشعب العراقي.

وكان نص البيان بحسب “وام”: انطلاقاً من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة، اجتمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .

