حرائق في مخيمات للاجئين السوريين في لبنان

نشب حريق في منطقة البقاع بمجدل عنجر في لبنان ضمن مخيم للاجئين السوريين، يحمل الرقم 34 وقامت عناصر الدفاع المدني بإطفاءه.

وأشار تقرير لشبكة عنب بلدي أن الحريق نشب يوم أمس وأعلنت عنه وكالات لبنانية اليوم الاثنين وقامت عناصر الإطفاء في مركزي المصنع وبر الياس بإخماده.

والتهم الحريق أربع خيم من خيم اللاجئين السوريين وتسبب في اختناق أحدهم، جرى نقله إلى مشفى الرحمة في قرية تعنايل.

ونشب حريق أخر بحسب الشبكة ذاتها في أحد مخيمات اللاجئين السوريين على الطريق الدولية بين العبدة والعبودية وألحق أضراراً دون وقوع إصابات بين اللاجئين.

وناشد المقيمون في المخيم الجهات الرسمية لتأمين خيم بدل التي احترقت وكانت ستصل إلى بيوت بلاستيكية زراعية مجاورة للمخيم.

وتعتبر الحرائق الحاصلة في مخيمات اللاجئين ليست ظاهرة جديدة، إذ قد أضرم شباب لبنانيون في مخيم للاجئين في شهر كانون الأول الماضي.

وذلك على إثر خلاف أدى إلى شجار مع شخص من عائلة المير مع عمال سوريين يسكنون في منطقة المنية، وسقط على أثره ثلاث جرحى.

وامتد الحريق إلى كافة المساكن في مخيم المنية وقضى على كل المواد الخشبية والبلاستيكية مما أدى إلى بقاء أكثر من 75 أسرة سورية من اللاجئين تجلس في العراء.

وبحسب تقرير صادر عن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على اللاجئين في لبنان، تواجد ما يقارب 900 ألف لاجئ سوري في لبنان ويعيشون ضمن ظروف سيئة، مع تخوفهم من الحوادث العنصرية المتكررة.

وقد سبق وقوع الحرائق الجديدة التي لم تكشف بعد أسباب اشتعالها، تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون يحمّل الأزمة في لبنان لتبعات اللجوء السوري فيه.

وذلك ما أشار له أيضاً حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حيث قال أن النزوح السوري يشكل عبئاً على الوضع الاقتصادي في لبنان.

