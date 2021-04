إيران تعتقل مجموعة من العملاء منهم جاسوس إسرائيلي

صرّحت السلطات الإيرانية اليوم عن اعتقال مجموعة من العملاء على علاقات مع أجهزة أمنية أجنبية منهم جاسوس إسرائيلي في أذربيجان الشرقية شمال إيران.

ونشرت وكالة الأخبار الإيرانية “أنباء فارس” أن المدير العام لمديرية الامن بمحافظة أذربيجان الشرقية قال: “تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة”.

ونفى مدير الأمن الإيراني أن يكون هنالك تواجد لعناصر تكفيرية مسلحة في المحافظة “أذربيجان الشرقية”.

وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحه أن المجموعة التي ألقي القبض عليها مكونة من 19 عضو منخرطين في عصابة تعمل في جرائم الاحتيال المنظم.

وعن طبيعة جرائم الاحتيال قال مدير الأمن “إصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان شرقي”.

وتابع كلامه بأن وزارة الأمن الإيرانية تعمل في المقدمة لمحاربة الفساد الاقتصادي مثل التهرب الضريبي والمحسوبيات وتهريب السلع والاحتكار.

وقد كانت إسرائيل بدأت منذ حزيران الماضي في عرض مسلسل على التفاز ينقل وقائع مباشرة للمشاهدين من داخل إيران.

ويتحدث المسلسل الإسرائيلي “طهران” عن قصة عميلة شابة من الموساد الإسرائيلي “تامار رابينان” تقوم بمهمة اختراق وتعطيل لمفاعل نووي في إيران ليتمكن جيش إسرائيلي من شن غارة.

ولكن المهمة تسير بشكل مختلف لتقع العميلة الإسرائيلي في حب ناشط محلي يؤيد المبادئ الديمقاركية ليكتشف أنها من أصول إيرانية.

ويعتقد الإسرائيليون أن إيران تعمل على التطوير من قدراتها في الأسلحة النووية،وتحدث قياديون في إسرائيل كثيراً عن احتمال توجيه ضربة عسكرية على المنشآت النووية في إيران.

