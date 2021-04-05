السودان وزارة الصحة الاتحادية تقول بان الاف المواطنين تلقوا لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة الإتحادية في السودان الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية غرفة عمليات الطوارئ أن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح فايروس كورونا بلغت (121) مركزاً بولاية الخرطوم فضلاً عن وجود (13) مركزا بولاية الجزيرة.

وبين التقرير التراكمي للجنة الفنية الوطنية لإدخال لقاح كوفيد-19 أن التغطية التراكمية حتى 2 أبريل بولاية الخرطوم بلغت 19,251 كادرا طبيا و20,

627 من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، كما بلغت التغطية التراكمية بولاية الجزيرة 3,095 كادرا طبيا و149 من كبار السن.

مما يوضح أن جملة الذين تلقوا التطعيم بلغ (43122) ألف مواطن وكادر صحي وكشف التقرير عن عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم، وأوضح التقرير وجود آثار جانبية طفيفه على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة

المخاوف

تتزايد المخاوف من التصاعد المستمر لإصابات فيروس كورونا “كوفيد 19” في السودان وسط تضارب كبير في الإحصاءات التي يشير الرسمي منها إلى 30 ألف حالة، فيما تذهب تقديرات مستقلة إلى ارقام تصل إلى 16 مليون حالة منذ بداية الحالة.

وأبدت منظمات دولية قلقها البالغ من التدهور المريع للخدمات الصحية وهشاشة مناعة البلاد الاقتصادية مما يجعل من الصعب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة حيث يعتمد أكثر من 70 في المئة من السكان على الاعمال اليومية البسيطة في توفير احتياجاتهم اليومية.

ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية السودانية الاحد وفاة روساليس رسلند عدنان سفير جمهورية إندونيسيا لدى السودان في إحدى مستشفيات الخرطوم، متأثرا بإصابته بالفيروس.