مطار حلب : إعادة فتح الخطوط الجوية مع موسكو قريباً

قال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع إعادة فتح الرحلات الجوية مع العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب موقع “عنب بلدي”، ذكرت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الإثنين، نقلاً عن المصري، قوله إن “إدارة مطار حلب تتوقع فتح خطوط جوية مع موسكو“.

وقال المصري، إن “مطار حلب مستعد لقبول أي طائرة، متأملًا استئناف الرحلات مع موسكو بعد استئنافها مع مطار دمشق الدولي”.

وكانت قد أعلنت السلطات الروسية، استئناف الرحلات الجوية مع عدة دول بينها سوريا اعتباراً من شهر نيسان الحالي.

وقد أعطت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الإذن لاستئناف الرحلات الجوية المدنية مع ست دول جديدة من بينها سوريا، بعد أن تم تعليقها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته يوم الخميس 25 مارس الماضي، عن بدء استئناف روسيا للرحلات الجوية اعتبارا من 1 أبريل مع كل من ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

وبحسب تقرير اللجنة، اجتمعت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا مع مقر العمليات الجوية، وأكدت خلال الاجتماع أنه: “بناءً على نتائج المناقشة، مع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة مع فنزويلا اعتبارًا من 1 أبريل 2021 (موسكو – كاراكاس مرتين في الأسبوع)، وسوريا (موسكو – دمشق مرة في الأسبوع)، وطاجيكستان (موسكو – دوشانبي مرة واحدة في الأسبوع)، وأوزبكستان (موسكو – طشقند مرة واحدة في الأسبوع) وسريلانكا (موسكو – كولومبو مرة واحدة في الأسبوع)”.

وفي الثالث من مارس الماضي، أعلنت وزارة النقل السورية، عن وصول أول رحلة جوية تابعة لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي قادمة من أربيل شمال العراق.

ويأتي إعلان وزارة النقل السورية عن هذه الرحلة بعد توقف حركة طيران النقل الخارجي في مطار حلب الدولي منذ عام 2012 لما لحق به من أضرار جراء الحرب على سوريا.

وأوضح مدير عام مؤسسة الطيران المدني، باسم منصور، أن المؤسسة منحت شركة فلاي بغداد الموافقة للعمل على خط أربيل حلب بمعدل رحلة بالأسبوع ذهابا وايابا.

وأشار منصور إلى أن هذا التعاون سيعمل على تنشيط حركة السياحة والتجارة في سوريا وسيوفر الوقت والتكلفة.

وأكد منصور أن شركة فلاي بغداد، تُعد أول شركة طيران خاصة خارجية تصل مطار حلب الدولي بعد افتتاحه.

وبدوره محمد مصري، مدير مطار حلب الدولي أعلن عن تنظيم رحلة جوية لنقل الركاب أسبوعيا من وإلى مطار أربيل شمال العراق.

وشدد مصري على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضمن مطار حلب الدولي وصالات نقل الركاب والمسافرين ضد فيروس كورونا.

يُذكر أن المطار استقبل منتصف شهر يناير الماضي أول طائرة سورية قادمة من مطار بيروت الدولي تُقِل عدد من الركاب وذلك بعد عودة حركة الطيران في المطار إذ كانت قد توقفت لمدة أشهر عدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

