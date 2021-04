ذكري ميلاد الفنان الشاب هيثم أحمد زكي︎ تتصدر التريند

تصدرت ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التريند المصري، ليكمل على ذلك الـ 37، وهو مع والده ووالدته الفنانة هالة فؤاد.

هذا قد خاض الفنان هيثم زكي مشوار فني قصير بعد رحيل والده الفنان الكبير أحمد زكي الذي بدأ لحظة استكمال هيثم ذكي فيلم العندليب بعد رحيل والده.

وكان قد بدأ الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، مشواره الفني في عام 2006 ، حيث كانت البداية بعد رحيل والده حينما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم.

وكانت أول بطولة للراحل في فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة.

كما شارك الراحل هيثم أحمد زكي، في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في 7 فبراير 2019 عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكي وامه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة، بحسب ماذكر في موقع ليالينا.

وفي إحدى البرامج التلفزيونية اعترف الفنان الراحل أحمد زكي على وجود خلاف بينه وبين نجله هيثم بسبب الانتماءات المختلفة لكل منهم في تشجيع طبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وبحسب صحيفة (اليوم السابع) المصرية تحدث النجم الراحل عن انتماءه الكروي، بالإضافة للأسباب التي جعلته يتوقف عن متابعة كرة القدم.

وأكد أحمد زكي أنه في ذلك الوقت كان من مناصري النادي الأهلي، مضيفًا: “أنا كنت أهلاوي بحكم إني ليا خال بحبه جدا كان أهلاوي، وابنى هيثم طلع زمالكاوي علشان جده زمالكاوي”.

وقال النمر الأسود: “لما شوفت ماتش كان بينا وبين تونس علشان كان نفسي مصر تصعد لكأس العالم، لكن مدخلناش كأس العالم واتغلبنا في تونس”.

وزاد: “كنت لوحدي في البيت وبتفرج على الماتش، وصرخت صرخة بعد ما جه فينا الجول، وقعت من طولي وكنت لوحدي وكان ممكن السر الإلهي يطلع ساعتها، وأضايقت جدا، وبعد الحادثة دي مبقتش بشجع لا الأهلي ولا الزمالك، لكن لما بيكونوا الاتنين مجتمعين لمصر”.

واستكمل أحمد زكي في حواره ذلك الوقت “أنا بحب الأهلي وبحب الزمالك، وبحب كل الأندية، إنما عاوزين ندخل كأس العالم”.

جدير بالذكر أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وهو ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت بداية الفنية في العام 2006 بعدما أكمل المشاهد المتبقية من فيلم حليم بسبب وفاة والده بطل الفيلم.

