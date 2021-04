وزارة الصحة: تطعيم أكثر من(43) ألف مواطن وكادر صحي بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، أن عدد مراكز تطعيم لقاح كورونا بلغ “121” مركز بولاية الخرطوم، بالإضافة لوجود 13 مركز بولاية الجزيرة.

وأوضح تقرير وزارة الصحة الخاص بإدخال لقاح كورونا، بأن التغطية التراكمية للتطعيم حتى تاريخ الثاني من أبريل بولاية الخرطوم بلغت 19.251 كادراً طبياً، و627.20 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أوضح وفقاً لـ “سونا” التقرير أن تغطية التطعيم التراكمية بولاية الجزيرة بلغت 3.095 كادراً طبياً، و149 من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ليصبح جملة المتلقين للقاح “43122” ألف مواطن وكادر صحي.

هذا وقد كشف الملف عدم وجود آثار جانبية على الذين تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن.

مشيراً إلى وجود آثار جانبية طفيفة على حالة حالة واحدة فقط في ولاية الجزيرة.

في سياق متصل، أفادت مصادر في السودان، عن ارتفاع وفيات الأطباء بسبب فيروس كورونا في موجتها الثالثة.

هذا وقد بلغ عدد وفيات الأطباء جراء كورونا في السودان إلى “11” طبيباً خلال أسبوع واحد، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد توفى استشاري الباطنية والجهاز الهضمي، بابكر عبد المحمود العربي، بمركز عزل مستشفى رويال كير بالخرطوم.

كما توفى شقيقه مجذوب، بمستشفى فضيل، إلى جانب وفاة الدكتورة السودانية منار حسن عثمان، بدولة قطر الشقيقة.

وأوضح مصدر طبي أن الوفيات وسط الأطباء تتزايد بصورة كبيرة بسبب كورونا، وبسبب انعدام الأكسجين.

وبدورها حذرت لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة عقب اجتماعها صباح أمس الأحد، من الارتفاع المستمر في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بشكل مخيف في الولاية.

وحضر اجتماع لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة كل من رئاسة د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة و الدكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس المدير العام لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع مخرجات الموقف الصحي الراهن في الولاية عقب تسجيل 1332 حالة إصابة موجبة في الفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى يوم 3 أبريل الجاري و288 حالة وفاة.

وبحث الاجتماع عدد الحالات خلال الأسبوع المنصرم والذي سجل 150، فضلاً عن بحثه التحديات التي تواجه التصدي لجائحة كورونا المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الوقود والاكسجين.

من جانبه، طالب والي الولاية بتوفير خط ساخن لمراكز العزل وزيادة الدعم المخصص لكورونا.

