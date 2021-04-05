محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل موسى

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس عمل مسلسل موسى الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

وظهر رمضان في الصورة التي قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” بشكل يوحي بالمظهر الصعيدي الذي يجسد شخصيته خلال المسلسل.

وكان واضحًا في الصورة ارتداء محمد رمضان لخاتم يحمل اسم “موسى”، وكتب على الصورة معلقًا: “لو معاهم الدنيا أنا معايا اللي خلقها.. موسى 1940″، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويؤدي محمد رمضان في مسلسل موسى شخصية الرجل الصعيدي ويدعى “موسى”، حيث يقاوم الاحتلال الإنجليزي، فضلًا عن كثير من القصص والصراعات التي يؤديها في إطار درامي وترافقه في البطولة النجمة سمية الخشاب بشخصية “حلاوتهم”.

وكان فريق العمل قد أنهى تصوير عدد كبير من المشاهد في المناطق الريفية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وداخل القرية الفرعونية، على أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم حصريًا على قنوات Dmc وDmc دراما.

ويرافق محمد رمضان عدد كبير من النجوم ببطولة مسلسل موسى، من ضمنهم سمية الخشاب، عبير صبري، رياض خولي، سيد رجب وعدد آخر من نجوم الدراما المصرية.

والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

بدورها أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تفاصيل دورها في مسلسل “موسى” رفقة الفنان محمد رمضان، فضلاً عن أعمالها السينمائية القادمة، كما كشفت عن اعتزامها تقديم أغانٍ خليجية جديدة.

الفنانة المصرية قالت إنها “عائدة بقوة” تشارك محمد رمضان البطولة في مسلسل “موسى” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

واستهلت سمية الخشاب حديثها عن دورها في “موسى” بالإشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعها ورمضان، الذي وصفته بـ “المحارب”، قائلة: “أنا والفنان محمد رمضان يجمعنا تفاهماً بطريقة غير عادية.. هو نجم رائع”، مشيرة إلى أن “المسلسل يتميز بالهدوء، وأجواء الحب والأخوة بين كل طاقم العمل.. سعيدة بخوض هذه التجربة”.

ووعدت الفنانة سمية جمهورها بما وصفته بـ “الملحمة الدرامية” خلال شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل “موسى”، لا سيما أنه من تأليف نصر عبد الرحمن الذي وصفته بأنه “أصل الكتابة الإبداعية الذي تفوق على نفسه”.

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