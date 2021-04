أكد اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تملك القدرة والكفاءة والاحترافية للتعامل مع أي تهديد محلي أو إقليمي.

وجاء تصريح رئيس هيئة الأركان الأردنية اليوم الاثنين ضمن مجريات “درع الوطن” الذي نفذه لواء التدخل السريع “لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” مع مجموعة “الملك عبد الله الثاني” للقوات الخاصة ومع سلاح الجو الملكي الأردني ومع كتيبة حراس الحدود في المنطقة الشرقية كمجريات للتمرين التعبوي.

وقال اللواء الحنيطي أن القوات الأردنية لديها القدرة على مواجهة كافة أنواع التهديد أو مساع تهدف تقويض أمن الوطن وزعزعة استقرار وامن المملكة الهاشمية، بحسب قناة رؤيا الاردنية.

ويأتي التزام القوات الأردنية بحسب تصريح اللواء رئيس هيئة الأركان المشتركة التزاماُ منها بالواجب الوطني تجاه الوطن والقيادة الهاشمية.

الأمير حمزة يرفض الانصياع لأوامر الجيش الأردني

رفض الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن، الانصياع لأوامر الجيش الأردني بتقييد تحركاته وتواصله مع العالم الخارجي.

وفي تسجيل صوتي للأمير حمزة قال: أكيد مش رح ألتزم لما يقلك ممنوع تطلع وممنوع تغرد وممنوع تتواصل مع الناس وبس مسموح لك تشوف العائلة”.

وأضاف ولي العهد الأردني السابق أنه سجل التهديدات التي وجهها له رئيس هيئة الأركان الذي سحب الحرس الخاص به، وأشار الى أنه شارك هذا التسجيل مع الأصدقاء والأقارب في حال وقع أمر ما له، مضيفا: “الآن بانتظار نشوف شو بدهم يعملوا أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصعّد الآن”.

وتابع: “أن يأتيك رئيس أركان ويقول لك مثل هذا الكلام.. هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن تفاصيل القصة الكاملة لـ “ليلة إحباط المؤامرة” في المملكة.

وتحدث الصفدي عن إحباط مخطط استهدف أمن المملكة وزعزعة استقرارها، عبر حلقات تنسيق واسعة ربطت بين ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد الأشراف، وأشخاص آخرين

The post رئيس الأركان الأردني: القوات قادرة على مواجهة أي تهديد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ