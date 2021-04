حاكم دبي: لدينا أصول تفوق 3000مليار درهم لدفع إقتصاد البلاد

تحدث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، صباح اليوم الاثنين، على الاقتصاد الوطني الذي يخص دولة دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث غرّد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً: “اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل”.

وجاءت تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد لقائه رواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد ابن راشد عبر “تويتر”، عبر تغريدة له عبر حسابه علي تويتر، إن بلاده أطلقت اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.

وقال الشيخ محمد بن راشد:” أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية والتمويلات الجديدة التي سيخصصها، تستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام المقبلة”.

و بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء فيه: “مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي”.

وأضاف البيان:” أنه يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي”.

وإعتمد حاكم دبي، اليوم الاثنين، إستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي ستضم محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وقد كشفت الإمارات العربية المتحدة ، عن تأشيرة دخول جديدة بعدة مزايا سيتم إصدارها لخمس فئات، محددة رسم التأشيرة بـ 1150 درهماً.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان أن ” هناك خمس فئات، تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر وهذه التأشيرة الجديدة تخول حاملها دخول دولة الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية” .

كما بيّنت الهيئة أن ” الفئات الخمسة التي حددتهم الهيئة فهم المستثمرون في الاستثمارات العامة، والمستثمرون في العقارات، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون ” .

