الدبيبة يجتمع مع رئيس الوزراء المالطي في طرابلس

استقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا اليوم الاثنين وبحثا سبل التعاون المتبادل بين البلدين.

ويقوم روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا بزيارة إلى ليبيا، حيث يجري محادثات عالية المستوى حول الهجرة وحركة السفن بين البلدين.

وفي زيارة هي الأولى له بعد تولي دبيبة رئاسة الحكومة يبحث أيضا أبيلا ملفات الأصول المجمدة والتجارة والأمن في البحر الأبيض المتوسط..

وأيضا تأتي هذه الزيارة بعد 24 ساعة من زيارة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إلى طرابلس لدراسة محادثات مشابهة.

وصرّح روبرت أبيلا في المؤتمر الصحفي اليوم مع دبيبية “سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسرًا مهمًا للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة”.

واضاف رئيس وزراء مالطا “تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيدا أنها حليف جيد لنا”.

ومن المقرر أن يلتقي روبرت أبيلا بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا بحسب قناة 218.

وفي احداث من جانب أخر، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى.

وبحث الدبيبة من خلال اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا، خاصةً في ظل جائحة كورونا.

كما حضر الاجتماع كل من وزير الصحة، علي زياني، وعادل جمعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وبدوره شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطن الليبي.

وأكد أن حكومته سعمل على توفير كافة التسهيلات للمراكز الطبية، بهدف ضمان توفير الخدمات بشكل مستمر.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن وصول 101 ألف و250 جرعة من لقاح كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية، حيث تعتبر هذه أول دفعة من لقاح كورونا تصل إلى ليبيا.

