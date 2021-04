قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول تشهد غيابًا غير متوقع

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين لمواجهة ضيفه ليفربول في قمة مباريات غدٍ الثلاثاء لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم استبعاد البلجيكي إيدين هازارد من قائمة الفريق الملكي، وذلك بعد غيابه طوال الموسم الجاري لكثرة الإصابات، لكنه عاد مؤخرًا وشارك في التدريبات الجماعية.

ورغمًا عن تفاؤل الصحافة المدريدية في الأيام الماضية عن إمكانية مشاركة هازارد في لقاء ليفربول إلا أن اسم البجيكي تم استبعاده من المواجهة، وربما يحاول زيدان تجهيزه بصورة أفضل لمواجهة الكلاسيكو يوم السبت القادم.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لقمة ليفربول غياب القائد سيرجيو راموس كذلك، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لموقع (كووورة العربي) جاءت قائمة الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، أودريوزولا.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو.

في الأثناء، أثار سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، القلق بغيابه عن التدريبات الجماعية للميرنجي صباح اليوم الخميس، عقب مشاركته في الانتصار على كوسوفو بنتيجة (3-1) برفقة منتخب إسبانيا.

وبقي راموس في صالة الألعاب الرياضية وأدى تدريبات خاصة، مما أثار الشكوك حول تجدد إصابته.

ونشر راموس بيانًا على صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال فيه: “لقد مررت بأسابيع قليلة صعبة للغاية، ولحسن الحظ كنت أشعر بالتحسن لبضعة أيام، لكن في كرة القدم مثل الحياة يلعب الحظ السيء دورًا أيضًا”.

وأضاف: “بالأمس بعد المباراة، تدربت على أرض الملعب، ولاحظت وجود إصابة، وخضعت للاختبار اليوم وتأكدت من إصابتي في العضلات”.

وتابع: “إذا كان هناك شيء واحد يؤلمني فهو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات الأكثر أهمية، ولا أستطيع فعل أي شيء سوى التحدث بصراحة، والعمل الجاد وتشجيع الفريق مع الروح”.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للقائد سيرجيو راموس، تم تشخيصه بالإصابة في ربلة الساق الداخلية للقدم اليسرى، وفي انتظار التطورات”.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه تأكد غياب راموس لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة في العاشر من الشهر الجاري، ومواجهتي ليفربول بدوري الأبطال.

