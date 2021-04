أصدرت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، قرار تم بموجبة حظر دخول البلاد لغير المواطنين وحاملي الإقامة، وذلك اعتبارا من يوم 8 أبريل/نيسان المقبل.

وجاء ذلك عقب ان اصدرت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع وباء كورونا في سلطنة عمان، قرار ينص علي “تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 الموافق 8 أبريل 2021 حتى صباح أول أيام شهر رمضان”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق آخر أقرت مصادر أن سلطنة عمان نجحت في ان تجمع قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار. في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

وسبق أن ذكرت المصادر لرويترز في يناير كانون الثاني. ان الدولة الخليجية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار.ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وأفادت كذلك أن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في سلطنة عمان حتى الآن على طلب للتعليق.

إلى ذلك، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان القيام بإغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021 حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021.

كما ويشمل الإغلاق المشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة.

زيادة على ذلك أوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي في سلطنة عمان زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبًا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

The post سلطنة عمان تمنع دخول غير المواطنين وحاملي الإقامة إليها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ