ماجدة الرومي توجه رسالة إلى الرئيس السيسي

تحدثت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن الحب الذي تكنه لمصر، في مقابلة تلفزيونية لها مع قناة مصرية، وأرسلت رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت ماجدة الرومي في مقابلة لها مع الإعلامية لميس الحديدي، أنها عندما تفني أغنية “بحلف بسماها” للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، فإنها تشعر وكأنها تطير في طائرة، بحسب المصري اليوم.

وتوجهت الفنانة ضمن برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON” برسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة: “بشكر سيادة الرئيس على الثقة التي سمحت بفتح هذا القصر للتصوير به”، مشيرة إلى قصر القبة.

وأضافت الرومي في كلامها للرئيس المصري “بيقدر سيادة الرئيس يراهن على أنه نهار مصر بتعوزني أنا كمان جندي من جنودها”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع الملك الأردني عبد الله الثاني، تضامن مصر الكامل مع قرارا العاهل الأردني وكل مايضمن امن وامان شعبة.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية عن الرئيس المصري أن “السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.”

هذا وقد اعرب ملك الأردن عن خالص تقديره “لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وعلّقت الملكة نور أرملة عاهل المملكة الأردنية الراحل الملك حسين والدة الأمير حمزة بن الحسين على الأحداث الجارية في الأردن مدافعة عن ابنها وداعية للحقيقة والعدالة أن تسود لكل الضحايا الأبرياء بسبب هذا الافتراء الشرير.

وقالت الملكة نور في تغريدة لها على منصة موقع تويتر ”اتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكافة الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير”

وقد أشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بحسب وكالة سبوتنيك أن السلطات الأردنية احتجزت الأمير حمزة ولي العهد السابق، وقبضت على عدد من المقربين منه، بسبب مؤامرة تهدف بالإطاحة بملك الأردن.

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