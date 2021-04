قام مصرف الإمارات للتنمية بإطلاق إستراتيجية المحدثة، التي تعزز دوره في دعم الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات والمصانع.

حيث ذكر نائب رئيس دولة الإمارات,. رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على “تويتر”: “أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية. محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية. الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة”.

كما صرح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد: “استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد .الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

مضيفا “حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية”.

وتهدف الاستراتيجية إلى أن يقوم بدور محرك رئيسي في نمو الاقتصاد وتنويعه في دولة الامارات. مع المواءمة والتنسيق مع استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تركز استراتيجية المصرف الجديدة على 5 قطاعات رئيسية وهي التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي مما يهدف إلى تطوير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة.

ولهذا تم تخصيص الهاشتاغات التالية “#مصرف الإمارات للتنمية و#نصنع_المستقبل”، حيث تتناول الرسائل الاسترشادية التالية:

تهدف استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الجديدة إلى محرك لنمو الاقتصاد وتنويعه في دولة الإمارات.واستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقها الشيخ محمد بن راشد مؤخرا.

تم تصميم الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية بحيث تكون شاملة ومتكاملة وعملية وواقعية وتلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية.

تدعم مشروع “300 مليار” وهو برنامج وطني شامل ومتكامل يهدف لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو في دولة الإمارات.

مشروع 300 مليار سيكون عامل التمكين، وسيقوم المصرف بدور محرك النمو والتمويل إلى جانب الاستمرار بتقديم خدمات تمويل الإسكان للمواطنين.



The post إستراتيجية “مصرف الإمارات للتنمية ” محرك إضافي طموح لتطوير الإقتصاد الوطني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ