اجتياح إسرائيلي لتدمير مواقع حساسة داخل سوريا

نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم الإثنين تفاصيل عملية اجتياح وصفت بالسرية قام بها عناصر من الجيش الإسرائيلي في داخل سوريا، لتدمير مواقع حساسة للقوات السورية.

وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم بحسب ستيب نيوز أن اجتياح قام به الجيش الإسرائيلي في تموز الماضي عام 2020 لمنطقة بعد الحدود الفاصلة بين إسرائيل وسوريا، وخلافاُ للاتفاقات.

ويأتي الاجتياح الإسرائيلي لقوات في الداخلي السوري بعد سنين طويلة من توقف الحركة العسكرية من الجانبين ضمن المنطقة الفاصلة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه منذ عام 1974 يسري حظر العمل العسكري ضمن منطقة الفصل بين سوريا والأراضي المحتلة من إسرائيل.

ولكن منذ ما يقارب السنة بدأت القوات السورية ببناء مواقع على مسافة قريبة من الحدود.

وطالب حينها الجيش الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة تفكيك الموقع لكن الجانب السوري تجاهل الطلب.

ومع إمكانية استخدام السلاح الجوي لتدمير الموقع لكن تقرر الدخول البري عبر اجتياح لقوات الجيش الإسرائيلي إلى الداخل السوري.

وقامت قوات من الكتيبة 12 في لواء جولاني بالمهمة بتكليف شخصي من وزير الأمن ورئيس الأركان.

وسبق تنفيذ العملية تحقيق مسبق لقائد المنطقة الشمالية وتدريبات استمرت لمدة شهر ونصف.

وتضمّنت تقرير الصحيفة الإسرائيلية تصريح ضابط من قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي أن العملية كانت الأولى من نوعها.

إذ امتازت بدرجة عالية من الارتفاع في نشاط القوات، وحملت رسالة للجانب السوري.

ومضمونها أنهم لا يحتملون أي مواقع متقدمة من الممكن أن تؤدي إلى أي خطر على جنود الجيش الإسرائيلي

وأضاف الضابط أن هكذا مواقع من الممكن أن تساعد قوات من حزب الله من ضمن الأراضي السورية على استخدامها في أعمال معادية.

ولذلك كان تدمير هذه المواقع ذا أهمية بالغة، ورسالة ضرورية رغم أنّ الاجتياح كان محفوف بالمخاطر.

اختراقات متبادلة

من جانب أخر صرّحت السلطات الإيرانية اليوم عن القيام باعتقال مجموعة من العملاء.

وأنهم على علاقات مع أجهزة أمنية أجنبية منهم جاسوس إسرائيلي في أذربيجان الشرقية شمال إيران.

وقال المدير العام لمديرية الامن في أذربيجان الشرقية : “تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة”.

التسريبات الإعلامية اليوم بين الاستخبارات الإيرانية والإسرائيلية عن عمليات اختراق كانت متبادلة.

والتي تدل أن هنالك رسائل غير مباشرة بدأت تظهر على العلن، ربما تترجم في أعمال علنية في الأيام القادمة.

The post اجتياح إسرائيلي لتدمير مواقع حساسة داخل سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ