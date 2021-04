الأمن المصري يغلق كافيه حسن شاكوش بالشمع الأحمر

لم تكتمل فرحة حسن شاكوش بافتتاحه كافيه خاص، فبعد ساعات قليلة من الافتتاح جاء الأمن المصري وأغلق الكافيه بالشمع الأحمر.

وقد شارك بعض المشاهير بحسب ET بالعربي شاكوش أجواء الفرح بافتتاحه الكافيه وكان منهم ماجد المصري.

وبحسب الصحافة المحلية فإن الأمن المصري قد أغلق الكافيه لأنه غير حاصل على ترخيص.

وجاء الإغلاق مساء الأمس الأحد عقب الافتتاح بساعات في منطقة مدينة نصر في مصر.

وأشارت الصحافة المحلية أن الأهالي اشتكوا على الكافيه لأنه غير مرخص ويستحوذ على جزء واسع من الرصيف المجاور للكافيه.

ولذلك قامت قوات الأمن بالقبض على حسن شاكوش وأخذه إلى مخفر الشرطة.

وبحسب الصحافة المحلية أيضاً قامت الجهات الأمنية بالقبض على مطرب المهرجانات لأنه يحالف الاجراءات الاحترازية بخصوص الفيروس المستجد.

إضافة للاستحواذ على الرصيف ولقطع الطريق العام بدون ترخيص للكافي شوب الذي قام بافتتاحه.

وإلى جانب عدم وجود ترخيص فقد وجدت قوات الأمن عدد من الشيش في داخل الكافيه، وهو امر يخالف الإجراءات الوقائية المفروضة من قبل الحكومة.

ويذكر أن المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضي صرّح في بداية العام الحالي أن فنان المهرجانات حسن شاكوش نجح في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 شهور.

وتابع مرتضى حينها كلامه أنه لم يتم إصدار النتيجة بسبب عدم استكمال أوراقه إذ كان من المفترض أن يقدم شهادة محو أمية وشهادة الانتهاء من التجنيد لاستكمال إجراءات تسجيله في نقابة الموسيقيين.

وشدد مرتضي على أن نتيجة الاختبار والعضوية مهددة بالإلغاء في حالة عدم إبراز حسن شاكوش للأوراق المطلوبة، إذ أن شاكوش قام بالتوقيع على إقرار بخصوص التزامه بتقديم المستندات الأصلية لتوضيح موقفه من التجنيد ومحو الأمية.

وفي سياق آخر، احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتسجيل قناته الخاصة على يوتيوب، وإحرازها لقب الأكثر استماعا في العام 2020.

وكان قد كتب حسن شاكوش على إنستغرام في المناسبة: “الحمدلله القناة الأكثر استماعا فى الشرق الأوسط 2020..مليارو800 مليون مشاهده.. الحمدلله شكرا لكل جمهورى وحبايبى اللى واقفين فى ضهرى وسبب نجاحى ربنا يخليكوا ليا ودايما فى ضهرى”.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارات جديدة بحق فناني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال بعد تحديهما لقرار النقابة وإحيائهما لحفلة في تونس.

تضمنت القرارات إجراءات طالت الفنانين الاثنين أولهما قرار إلغاء عضوية عمر كمال من نقابة المهن الموسيقية.

The post الأمن المصري يغلق كافيه حسن شاكوش بالشمع الأحمر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ