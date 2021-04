زلاتان يمدد تعاقده مع الميلان للموسم القادم

تحدثت أنباء واردة من إيطاليا بأن زلاتان إبراهيموفيتش قام بتمديد تعاقده مع الميلان للموسم القادم، حيث ينتهي تعاقد إبرا مع الروسونيري بنهاية الموسم الجاري.

زلاتان انضم إلى صفوف الميلان في شهر يناير من العام 2020 لمدة ستة أشهر، إلا أن تألقه اللافت دفع إدارة النادي لتمديد التعاقد لموسم إضافي، على الرغم من اقترابه من بلوغ الأربعين.

وذكر “ميلان نيوز” بأن النجم السويدي في طريقه لإمضاء عقد جديد لموسم آخر رفقة الميلان، على أن يتم ذلك رسميًا في الأيام القادمة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين مينو رايولا ويكل زلاتان وإدارة الميلان، توصل لاتفاق التمديد، دون ذكر المقابل المادي الذي سيتقاضاه إبرا، حسبما أفاد (جول العربي).

وذكر التقرير أن الاتفاق على المقابل المادي قد تم حسمه، وتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالحواز الإضافية في عقد اللاعب الجديد.

وأوضحت التقارير أن مفاوضات ريولا ليست فقط بخصوص زلاتان، وإنما اشتملت تجديد تعاقد الحارس جيانلويكي دوناروما، بالإضافة للقائد أليسو رومانيولي.

تجدر الإشارة أن زلاتان شارك مع منتخب بلاده السويد في تصفيات كأس العالم، في أول ظهور بعد عودته من الاعتزال الدولي، وتمكن من صناعة هدفين لزملائه في المنتخب.

على صعيد آخر، وضع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش فريق الأحلام الذي يأمل بتدريبه في إحدى الأيام، كما تحدث عن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات نجم الميلان لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية التي قال فيها إنه اختار 11 لاعبًا نظرًا لقوتهم أو من أجل المودة التي تربطني بهم.

وأضاف: “بوفون هو حارس المرمى، لقد لعبت معه في يوفنتوس. كان فريقًا مميزًا، ولدي ذكريات رائعة هناك. كنت صغيرًا وكان الجميع يعاملني كما أعامل اللاعبين الشباب في ميلان الآن. لقد علموني الكثير”.

وتابع إبراهيموفيتش: “ماكسويل هو الظهير الأيسر، إنه صديق لي. ثم نيستا وكانافارو في قلب الدفاع.. فابيو كان مجنونًا”

وأوضح زلاتان: “مايكون هو الظهير الأيمن، رغم أنه عندما وصل إلى إنتر لم يصنف من الأقوياء، لكنه أثبت عكس ذلك”.

وأردف: “ثم سأضع نيدفيد، إنه أكثر من طور قدراتي مقارنة بأي شخص آخر. عندما رأيته أدركت أن ما أفعله ليس كافيًا. كان يتدرب دائمًا مثل الآلة”.

واستطرد إبراهيموفيتش: “سأختار فييرا وتشافي في خط الوسط. إنهما بطلان، اختيارات الهجوم سهلة، سأضع زيدان لاعب وسط مهاجم خلف رونالدو الظاهرة ومارادونا”.

وأتم: “مارادونا يعد الأفضل في كل العصور، إنه أفضل مني. يمكن أن أكون مدربًا لهذا الفريق، من يعلم، ربما يمكنني حقًا أن أصبح مدربًا يومًا ما”.

