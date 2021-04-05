أسباب توقف مسلسل “الملك أحمس” المقرر عرضه في رمضان

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر وقف مسلسل “الملك أحمس”، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية في مصر بسبب الهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل

كما قررت الشركة وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان القادم.

ويمثل دور البطولة في مسلسل “الملك” عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين وياسين السقا ومعتز هشام وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة “سينرجي”.

كما أن مسلسل “الملك” مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” حول قصة “الملك أحمس” وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.

وما أن أذيع المقطع الترويجي الأول لمسلسل “الملك”، حتى قوبل بموجة من الانتقادات، التي كان أغلبها يصب في خانة انتقاد الهيئة الشكلية التي ظهر بها أبطال العمل الذين من المفترض أنهم يمثلون حقبة تاريخية تعود للملك أحمس، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، ومعركته الشهيرة التي انتهت بانتصاره على “الهكسوس”.

وطال الانتقاد في البداية بطل المسلسل الذي ظهر ملتحياً، هو وعدد من أبطال العمل في إطلالة لا تتناسب مع حياة المصري القديم، التي لم تكن اللحية فيه من سمات الرجال الشكلية، مروراً بالأزياء والديكورات التي بدت عصرية.

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