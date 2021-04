وفاة عميد اطباء سوريا عن عمر يناهز الـ 100

توفي اليوم في سوريا عميد الأطباء الدكتور جوزيف السيوفي عن عمر ناهز الـ 100 سنة عمل فيها على خدمة المرضى وتقديم العلاج للكثيرين.

ونعت الكثير من صفحات التواصل في سوريا بحسب موقع عربي اليوم، الدكتور السيوفي والذي يلقب بعميد أطباء سوريا.

ومع عمره الذي تجاوز 105 عام قضاها كطبيب معطاء ومحب للناس وللعلم وللمعرفة، كان أيضاً متطوراً يتعامل مع التقنيات الجديدة والانترنت ليبقى على اطلاع مستمر من جديد الطب.

ولم تقف التكنولوجيا الحديثة أمامه ولا اللغات الأجنبية أمم سعيه في العلم والمعرفة، وعمله في عيادته لمدة 56 سنة.

ويذكر أن الطبيب السيوفي كان يعالج أكثر من نصف مرضاه بالمجان، بالإضافة للتقديم العلاج لمرضى الجمعيات الخيرية.

وتوفي السيوفي عن عمر 105 سنة ويذكر أنه ابن المؤرخ والأديب الدمشقي حبيب السيوفي والذي توفي عن عمر 97 في عام 1968 بعد فقدانه البصر.

وكان الدكتور سيوفي طبيب للفقراء و الأخ والأب الحنون للمحتاجين والفقراء و المساكين، وقد وافته المنية وهو في مشفى الإفرنسي “الفرنسي في القصاع بالعاصمة السورية دمشق.

ومنذ بداية الأزمة قرر الدكتور أن يبدأ بتقديم العلاج المجاني للجرحى و الأيتام.

ومن جانب أخر أعلنت وزارة الصحة السورية، أنها ستبدأ اليوم الاثنين، حملة تلقيح للأطفال المتسربين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات في جميع المحافظات السورية.

وأشارت الوزارة بأن الحملة ستستمر حتى 13 أبريل الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وجاء في بيان نشرته الصحة على صفحتها على الفيس بوك: ان “الحملة التي تشمل كل اللقاحات المدرجة في برنامج اللقاح الوطني وعددها 11 لقاحاً تستهدف نحو 2.7 مليون طفل دون سن الخامسة في مختلف المحافظات لتقييم حالتهم التلقيحية وحسب السجلات هناك حاجة إلى تلقيح أكثر من 77 ألف طفل متسرب من التلقيح في مختلف المحافظات”.

وأكدت وزارة الصحة أن رغم الحصار المفروض على سوريا، تبقى حملة التلقيح أولوية بالنسبة للحكومة لضمان سلامة وصحة الأطفال وحمايتهم من أمراض الطفولة الخطرة.

