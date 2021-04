رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المختصة.

حيث أوضح المصدر وفقاً لبيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه سيتم رفع الطاقة التشغيلية وفقاً للضوابط المقررة وهي منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءاً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وفي الوقت ذاته أوضحت الوزارة أن من ضمن الضوابط التي أقرتها حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أكدت الوزارة على أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وكذلك أكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذراً من الحملات والمواقع الوهمية.

وكان عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، قد أكد مؤخراً أنه تم وضع إشتراطات صحية خاصة بموسم العمرة في شهر رمضان الكريم.

