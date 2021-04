وفق منصة موزايك للعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.2% منذ الساعة الخامسة من مساء يوم السبت وحتى الساعة العاشرة من صباح الأحد بتوقيت نيويورك.

حيث وصل سعر العملة الافتراضية إلى 58 ألفا و168 دولارا، ليبلغ حجم التداول 1.27 مليار دولار، أو ما يوازي 59% من متوسط تعاملات 20 يوما كاملة.

وتذبذبت أسعار بتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.1%، ليتم تداولها بين 56 ألفا و495 دولارا و58 ألفا و262 دولارا، ويبلغ سعرها حاليا أقل بنسبة 5.8% عن أعلى مستوياتها عند 61 ألفا و742 دولارا في 13 مارس الماضي.

كما سجلت بتكوين مكاسب بلغت نسبتها 7.7% بالمئة، في الأسبوع الماضي، و101% خلال العام الجاري حتى الآن. وزاد سعر عملة إيثيريوم المشفرة بنسبة 1.1% ليصل إلى 2083 دولارا. وتذبذبت العملة بنسبة 5.3%، ليتم التداول عليها بين 1981 و2085 دولارا.

وفي المقابل ارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 182% هذا العام حتى الآن. وبلغ حجم التداول 709.6 مليون دولار، أو ما يوازي 97% لمتوسط تعاملات يوم بأكمله.

وسجلت عملة داش أكبر تحرك خلال اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 264 دولارا. وارتفعت بنسبة 166% خلال العام الجاري حتى الآن.

وكذلك ارتفع مؤشر “بي جي سي آي بلومبرغ غلاكسي”، الذي يقيس الأداء السعري لأكبر العملات المشفرة، بنسبة 3 بالمئة، ليصل إلى مستوى قياسي منذ ستة أسابيع. وزاد المؤشر بنسبة 125 بالمئة خلال هذا العام حتى الآن.

The post سعر عملة ال “بتكوين” يرتفع بنسبة 0.2% و يتجاوز 58 ألف دولار appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ