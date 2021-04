مباحثات ثنائية بين أمير قطر و رئيس أوكرانيا في الدوحة

قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإجراء مباحثات في الدوحة اليوم الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.

حيث أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة له على حسابه في تويتر، إنه بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية، تشمل الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي وكذلك البنية التحتية.

كما أظاف أنهما تبادلا أيضا الآراء بشأن أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة التعاون الدولي من أجل التصدي لآثار “كوفيد 19”.

من جانبها، أقرت وكالة الأنباء القطرية إن زعيمي البلدين أشرفا على توقيع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، واتفاقية تقديم مساهمات إضافية من قبل المساهمين “كيو تيرمينالز” (Qterminals)، ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية، والشباب والرياضة، والزراعة وسلامة الأغذية والموانئ، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا.

في المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، أن الهدف من الزيارة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين, ووصف كوليبا دولة قطر بأنها لاعب مهم في السياسة العالمية.

كما كشف الوزير الأوكراني ديمتري كوليبا إن لدى قطر وأوكرانيا علاقات ممتازة مع تركيا، وإن هناك إمكانية لإقامة تحالفات من شأنها أن تعزز الأمن في بلاده وتحقق الازدهار الاقتصادي.

