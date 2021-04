اليمن.. مقتل عدد من الحوثيين بقصف للتحالف العربي في الجوف

شن طيران التحالف العربي اليوم الاثنين غارة على محافظة الجوف استهدفت عربات تحمل تعزيزات للحوثيين، أدت الى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفاد الجيش اليمني أن “طيران التحالف استهدف أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف”​​​.

فيما أفاد مصدر عسكري أن الغارة أدت إلى “مقتل جميع من كانوا على متن العربات“.

وفي السياق، أكدت قوات الجيش اليمني قبل يومين، استهدافها لمناطق تواجد أنصار الله ( الحوثيين ) في محافظة الجوف على الحدود السعودية ، مما أدى لوقوع قتلى و جرحى .

حيث نشر الجيش بياناً قالت فيه أن “الحوثيين شنوا هجوما على الجيش الوطني شرق منطقة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم مركز الجوف”​​​.

و أوضح أن “قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر الهجوم، وكبّدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد” ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

كما كانت وزارة الدفاع اليمنية قد أشارت إلى أن “الجيش استهدف مجموعة من الحوثيين في مواقع حويشيان شرقي منطقة بير المرازيق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات عسكرية تابعة لهم”.

هذا و تمكن الجيش اليمني قبل أيام، من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة”.

وأضاف المصدر العسكري، بحسب العربية، اليوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش اليمني عملوا على نقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

كما تمكن الجيش اليمني يوم الخميس من إحباط هجوم حوثي على مواقعه في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأسفر الاشتباك عن سقوط العشرات من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بين قتيل وجريح بنيران الجيش اليمني.

وفي السياق، صرَّح الجيش اليمني في 28 مارس الفائت، عن تكبيد جماعة أنصار الله، خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك مستمرة منذ أكثر من شهرين في مأرب المعروفة بغناها بالنفط شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن: “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسرت هجوماً شنّه أنصار الله، في جبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)”.

وتابع البيان أن “مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للحوثيين في جبهة الكَسارة، ملحقةً بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير عربة وعدد من الآليات”.

وأضاف البيان تأكيداً على: “استعادة الجيش عربة مدرعة وآليتين وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الحوثيين قبل أن تلوذ بالفرار في جبهة الكَسارة”.

