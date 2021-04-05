اشتباكات بين القوات الكردية وفصائل موالية لتركيا شمال حلب

دارت اشتباكات متقطعة على محاور ريف حلب الشمالي مساء الأحد بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسلل عناصر من القوات الكردية إلى محور كفركلبين بالقرب من مدينة مارع، واشتبكوا مع عناصر الفصائل الموالية لتركيا هناك.

تزامن هذا الأمر مع قصف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة لقرية عين دقنة، فيما قصفت القوات الكردية مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في كفرخاشر بريف حلب الشمالي. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

في سياق آخر، قصفت القوات التركية المتمركزة في شمال سوريا، الأحد، براجمات الصواريخ مخيم عين عيسى وقرى صيدا ومعلق وهوشان والخالدية الواقعة قرب طريق “إم 4” شمالي الرقة تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

من جهتها، قصفت قوات سوريا الديمقراطية الأحد مواقع للجيش التركي والفصائل الموالية له في ريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد استهدفت، السبت، مناطق في بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بريف الرقة الشمالي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى بينهم طفلين اثنين ووالدتهما، بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكات المواطن

وكان المرصد السوري قد أعلن في 27 نوفمبر سقوط قذيفة مدفعية أمام مستشفى في مدينة إعزاز، أطلقتها القوات الكردية من مناطق انتشارها في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية.

في المقابل، رصد قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية على قريتي مرعناز وشوارغة الواقعتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها على مواقع في قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا، بريف حلب الشمالي الغربي، الواقعة ضمن مناطق سيطرة القوات الكردية.