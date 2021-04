سوريا.. أب يقتل أفراد عائلته بريف حلب الشمالي

شهدت بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي ، جريمة مروعة تمثلت في مقتل أفراد عائلة كاملة مكونة من خمسة أشخاص، عُثر عليهم فجر اليوم في أحد منازل البلدة.

وفور اكتشاف الجريمة سارعت شرطة حلب إلى فتح تحقيق موسع للكشف عن ملابساتها والوصول إلى قاتل العائلة التي تتكون من رجلين وامرأة وطفلتين، فيما تبين أن أحد الرجلين المقتولين هو عمّ الرجل الآخر.

وأوضح مصدر طبي بريف حلب الشمالي ، بأنه ومن خلال التحقيقات والمتابعة تبين بأن مرتكب الجريمة هو ذاته رب العائلة، والذي أقدم على قتل طفلتيه البالغتين من العمر عامين وثلاثة أعوام وعمّه البالغ من العمر /39/ عاماً، عبر إطلاق الرصاص عليهم في الرأس من بندقية حربية.

وبعد قتل طفلتيه وعمه، سارع القاتل إلى قتل زوجته عبر ضرب رأسها بأداة صلبة، قبل أن يقدم أخيراً على قتل نفسه عبر إطلاق الرصاص من بندقيته.

وبحسب المصدر فإن الجهات القضائية والجنائية، ما تزال مستمرة في تحقيقاتها الحثيثة للوصول إلى باقي تفاصيل الجريمة وأسبابها وحيثياتها، في أسرع وقت ممكن.

وألقى فرع الأمن الجنائي أول أمس الأحد وفقا ” للصفحات المحلية في حلب القبض على ثلاثة أشخاص يسرقون الأجهزة الخليوية ويبيعونها في الأسواق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بإقدام أشخاص على عرض أجهزة خليوية للبيع دون ملحقاتها وبنصف قيمتها ومن خلال المراقبة وجمع المعلومات تمكن الفرع من القبض على شخصين وذلك أثناء قيامهما بعرض جهازين خليويين للبيع في حي باب جنين

وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تصريف وبيع الأجهزة الخليوية التي يقوم بسرقتها شخص ثالث والذي قبض عليه واعترف بإقدامه على نشل الأجهزة الخليوية على مواقف الباصات عن طريق المغافلة وخطف الأجهزة أثناء استخدامها من قبل أصحابها في الشارع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استرداد جهازين من الأجهزة المسروقة والقبض عليهم وإعادتهما إلى أصحابهما وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.

أكدت إدارة فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية أنها قامت بإلقاء القبض على أحد مزوري و مروجي العملات الأجنبية ( الدولار) .

