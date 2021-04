مستشار الرئيس المصري يؤكد اشتداد الموجة الثالثة لكورونا بالبلاد

حذر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين من اشتدادا الموجة الثالثة لفيروس كورونا في البلاد وتزايد عدد الإصابات والوفيات بالوباء مؤخرا.

حيث صرح مستشار الرئيس المصري إن “تأمين الصناعات الدوائية في مصر تسد احتياجات المواطنين من الأدوية”، موضحا أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية توطين صناعة الأدوية.إقرأ المزيدمصر: لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية حتى 3 سنوات

وأكد على أن “الفترة المقبلة تشهد تطورا وطفرة في صناعات أدوية لم تكن متاحة من قبل”.

وأوضح تاج الدين أن:” مصر تشهد تصاعدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا ناجمة عن الموجة الثالثة في البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد فرق جوهري في أعراض الإصابة بكورونا”.

هذا وقد اعلن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن ظهور أعراض جديدة للفيروس، حيث قال “فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي”

وتابع:” لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو إحمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط”.

وأشار إلى أن “هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف”، مؤكدا أن أعراض الموجة الثالثة تختلف قليلا عن الموجة الأولى والثانية، ولكن في الأصل فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.

جاء ذلك خلال تصريحات مستشار الرئيس تاج مع صحيفة الوطن المصرية، والتى أشار فيها إلى أن “زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا هي زيادة عالمية، ولكن الوفيات مستقرة في مصر بنسبة كبيرة”.

مؤكدا بأن “هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية التي تصدر والخاصة بأعداد إصابات الفيروس والوفاة، وكذلك حالات التعافي”.

واوضح تاج الدين: أن “زيادة أعداد الإصابات خلال هذه الفترة ليست دليلا على الدخول في الموجة الثالثة”.

ومن جهة أخرى كانت قد تسلمت وزارة الصحة المصرية ، مساء الخميس الماضي ، 854400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس.

حيث قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة الزايد ،في بيان إن “هذه الدفعة هي أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تصل إلى مصر ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

