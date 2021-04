أصالة نصري تشيد بموكب المومياوات واهتمام الرئيس السيسي

اشادت الفنانة أصالة نصرى، بالجودة المبذولة بحفل موكب المومياوات الملكية في مصر، مشيدة ايضا بدور العظيم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، في المحافظة على التاريخ والحضارة.

وكتبت الفنانة أصالة نصري: “تسلم بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسى، الّلى خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة”، مقدمة الشكر لجميع صناع الحدث والحفل الذى أبهر العالم أجمع.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على “إنستجرام”: “بفكّر من وقت صحيت شو قول، وكيف عبّر ومن وين رح لاقى كلام.. متلى متل الكلّ بكلّ شغف عمّ تابع هالحدث الًلى هزّ كيان الأرّض بسّ أنا شوى زيادة؛ لأنّه بعض من هذه الكوكبة من المُبدعين بمجالاتهم المختلفة أصدقاء وإخوة وغوالى وشركاء نجاح”.

وأضافت أصالة: “محمّد سعدى رجل ما صار متله بإخلاصه وتفانيه وإصراره على الوصول للدقة مهما كانت الظروف، ومهما توسّعت الدائرة ما بعتقد فيه حدا بينافسه بالّلى بيعمله، وصديقى الحبيب محمد عطيّه والهيستيريا الإبداعية بانتباه عال، وجمال بيغسل العين وقيادة لجميع الأركان بتشبه بالزّبط إدارة المايسترو نادر عبّاسى الّلى مابيسمح لشى ياخد من انتباهه لوحه بيرسمها برقّة وعذوبة وثقة تتماهى مع خيالنا عنّ هالتّاريخ”.

واختتمت الفنانة السورية: “تسلم بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسى الّلى خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة، شكرًا إلكم كلكم وبعتذر من اللى ماذكرتهم بسّ مازلنا بنتشارك الحياة واللى مانقال اليوم بينقال بكره”، وفقا لموقع اليوم السابع.

أبدى الفنان المصري عمرو يوسف عن سعادته وفخره ببلاده بعد الحدث الذي شهدته يوم أمس بموكب نقل المومياوات، حيث قام بنشر صورة من ميدان التحرير خلال عرض الاحتفال.

وعلق الفنان عمرو يوسف على الصورة قائلًا: “فخور وسعيد ومنتشي من عظمة اللي شفته انهاردة، شكراً لكل القائمين على هذا الحدث العظيم، تسلم ايد كل واحد فيكم فرد فرد، أنتم أبهرتم العالم، أنا فخور إني مصري أنا فخور إن دول أجدادي .. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، حيث تغنى في الحفل مجموعة من الفنانين المصريين، من بينهم المطربة ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب، بالإضافة لمطربة الأوبرا أميرة سليم.

وترأس المايسترو نادر عباسي، أوركسترا الحفل الذي سار على أنغامه موكب نقل المومياوات الملكية، ووجد تفاعلًا كبيرًا من أعضاء الفرقة الموسيقية وفقًا لحركة يده.

ونقلت غالبية وسائل الإعلام المصرية الحدث التاريخي، حيث ضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

