بابا الفاتيكان يدعو إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقرا وإنهاء النزاعات في سوريا واليمن وليبيا

روما 6 أبريل 2021 (وال) -دعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، في رسالة عيد الفصح، المجتمع الدولي إلى تشارك اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مع الدول الأكثر فقرا، ووضع حد لـ”قرقعة السلاح” في سوريا واليمن وليبيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال البابا فرنسيس في عظته في كاتدرائية القديس بطرس بروما قبل صلاة “بركة مدينة روما والعالم” حول توزيع اللقاحات ضد كورونا: ” أحض المجتمع الدولي كله على الالتزام المشترك بهدف تخطي تأخر توزيعها وتشجيع التشارك، خصوصا مع الدول الأكثر فقرا”، وحض البابا على وضع حد لأعمال العنف في سوريا واليمن وليبيا.

وجاء في رسالته “عسى أن يضع المسيح حدا لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية، وفي اليمن حيث تقابَل الأوضاع بصمت مدو ومخز، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل”.

ووصف مواصلة النزاعات وسباقات التسلح في خضم جائحة كورونا بأنها “مخزية”.

وقال إن “الجائحة لا تزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جدا، خصوصا على الأكثر فقرا، وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخز، النزاعات المسلّحة لم تتوقف والترسانات العسكرية تتعزز”.

ودعا البابا إلى الحوار بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وحض على وضع حد لأعمال العنف في إفريقيا، خاصا بالذكر نيجيريا، ومنطقة الساحل، وتيغراي في شمال إثيوبيا، وكابو ديلغادور في موزمبيق، معربا عن تعاطفه مع شبان ميانمار “الملتزمين بدعم الديمقراطية”.

وقال البابا “لا يزال هناك الكثير من الحروب والكثير من أعمال العنف في العالم”، مشيرا إلى أن الرابع من أبريل هو يوم التوعية من مخاطر الألغام الأرضية التي وصفها بأنها “أدوات خبيثة ومروعة”.(وال روما) س خ.

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