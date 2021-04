الملك السعودي يوجه رسالة الى نظيره الأردني

استقبل رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، وفدا سعوديا يرأسه وزير الخارجية فيصل بن فرحان ويحمل رسالة من الملك السعودي الى نظيره الأردني.

وفي بيان نشرته الخارجية الأردنية حول الزيارة، قالت: “استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكدت وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الاردن ومصالحه”.

وأضاف البيان: “نقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دومًا للمملكة”، لافتة إلى أن الصفدي والأمير فيصل أكدا على “عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات”.

وأكد الوزيران أيضا وفقا للبيان على أن “أمن المملكتين واستقرارها واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات”، واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.

من جهته نشر الصفدي تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: ” حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات”.

وفي السياق، أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أمس الاثنين أن الأمير حمزة وقع رسالة تقول: «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً».

وقال الديوان إن الأمير حمزة، ولي العهد السابق، وقع الرسالة بعد أن التقى مع الأمير الحسن، عم الملك، وأمراء آخرين اليوم الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في الرسالة: «لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاماً بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله».

