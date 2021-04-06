إحباط مخطط لـ”داعش” يهدف لاغتيال أفراد أمن في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الثلاثاء، إحباط مخطط لتنظيم “داعش” الإرهابي لاغتيال أفراد أمن، والقبض على عنصرين من التنظيم في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوكالة التابعة لوزارة الداخلية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن قواتها أحبطت مخططا لـ”داعش” باغتيال أفراد أمن، بعد تمكنها من “إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من عصابات داعش” في مدينة كركوك، وهي مركز محافظة تحمل الاسم ذاته.

وأضافت أن “الإرهابيين اعترفا خلال التحقيقات الأولية، بانتمائهما لداعش عام 2020 عن طريق أحد قيادات التنظيم”.وزادت أن التنظيم قام “بتكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم”.وأشارت إلى أنهما “اعترفا أيضا بقيامهما بتجنيد الشباب الأحداث (غير البالغين) داخل مدينة كركوك”.

وتابعت الوكالة أنه “تم تدوين أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلول “داعش”، مؤخرا، على خلفية انفجار انتحاري مزدوج في “ساحة الطيران” وسط بغداد في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلف 32 قتيلا و110 جرحى.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.لكن لا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن لا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.