إحتفلت الفنانة المصرية، مى كساب بعيد ميلاد زوجها مطرب المهرجانات أوكا، حيث نشرت صورة طريفة لهما، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

حيث كتبت مي كساب :” “كل سنة وأنت أغلى غالى فى دنيتى ربنا يخليك لينا ولكل اللى بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك بحبك حب كبير قوى قوى يا جنرال يا حبيبى.. عيد ميلاد الجنرال”.

الجدير بالذكر، أن آخر ألبومات مى كساب كان فى 2019 بعنوان “أنا لسه هنا”، والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وفي وقت سابق، شاركت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج “صبايا الخير”، الفنانة مي كساب وزوجها أوكا في غناء مهرجان “بنشقى”، وقامت ريهام سعيد بمشاركة الأغنية جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، معلقة: “ريهام سعيد وأوكا ومي كساب لأول مرة في مهرجان بنشقي”.

يذكر أن الفنانة مى كساب، روجت لأغنيتها الجديدة بعنوان ” اسم الله ” عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة إلي أن الأغنية سوف تطرح الأيام المقبلة، بحيث نشرت صورة شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير وابنتيها، وعلقت على الصورة قائلة: “حبايبي الحلوين جاهزين اسم الله قريبًا”.

في وقت سابق كانت قد شاركت المطربة مى كساب، زوجها المطرب أوكا، في دويتو جديد يحمل عنوان “عم الناس”، وأعربت كساب عن سعادتها بالتعاون مع زوجها أوكا من خلال الدويتو، الذى يقدم بشكل جديد ومختلف وغير تقليدى، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وفي السياق تحدث مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عما قدمته الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها صبايا الخير، بعرضها مشاهد توضح كيفية اصطياد الثعالب والذئاب.

وقال المصدر: “إن ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، عرضت مشاهد “تؤذي الإنسان” خلال ثاني حلقاتها”، وفقا لموقع (دنيا الوطن).

وأكد بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم تصله حتى الآن شكوى رسمية ضد ما تم عرضه في الحلقة، لكنه أوضح بأنه سيتم رصد ما تم عرضه في الحلقة إذا كانت فيه مخالفات تستدعي التحقيق.

The post مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها المطرب أوكا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ