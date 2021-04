رئيس هيئة قناة السويس يكشف توجه مصر المقبل

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، يوم الثلاثاء، إنه يهدف لشراء قاربي قطر آخرين بقوة سحب تزيد على 200 طن,و رجح أن تظل السفينة “إيفر غيفن” في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة، إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات.

ويأتي الإعلان عن نية مصر شراء قاربي قطر آخرين، بعدما شهد المجرى المائي الحيوي، حادث جنوح سفينة ضخمة، مما أدى إلى إرباك حركة النقل التجاري في العالم.

حيث أنه في التاسع والعشرين من مارس الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما ظلت بعض السفن العالقة تنتظر عبور المجرى المائي الحيوي.

وفي وقت سابق، صرح الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة.

وفي الثالث من أبريل الجاري، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفن”.

زيادة على ذلك وجه أسامة ربيع يوم الاثنين رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي، قائلا إن القناة “آمنة”، مشيرا إلى أن ما حصل قدم للعالم “نموذجا فريدا”.

في الوقت ذاته أقر ربيع إن الهيئة ‏لم تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وتعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة “مشهور” والكراكة “العاشر من رمضان” بالإضافة إلى 15 قاطرة من قاطرات الهيئة وبمشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة من إداراتها المختلفة كانوا على قدر الحدث وتعاملوا باحترافية ومهنية.

موضحا أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN قدمت للعالم نموذجاً فريداً في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات “حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان”.

