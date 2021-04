أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الثلاثاء، حقيقة تعطل سفينة أخرى، مطمئناً المصريين بسلامة وانتظام حركة الملاحة بالقناة.

وأّكد ربيع، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن “القناة سجلت عبور 84 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 45 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن”.

وتعليقاً على ما تداولته وسائل إعلام، اليوم، حول تعطل سفينة أخرى في القناة، قال رئيس هيئة قناة السويس إن “الهيئة قامت بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ في محرك إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة البترول RUM FORD خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، بحمولة قدرها 62 ألف طن، وهو ما تم التعامل معه باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة حيث استأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة”.

وأضاف ربيع، مطمئناً بأن “حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بهذا العطل المفاجئ بمحرك السفينة”، مؤكداً “عبور كافة السفن من الاتجاهين”، نقلاً عن “RT“.

وأعلن ربيع أيضاً، إنه يهدف لشراء قاربي قطر آخرين بقوة سحب تزيد على 200 طن, ورجح أن تظل السفينة “إيفر غيفن” في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة، إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات.

ويأتي الإعلان عن نية مصر شراء قاربي قطر آخرين، بعدما شهد المجرى المائي الحيوي، حادث جنوح سفينة ضخمة، مما أدى إلى إرباك حركة النقل التجاري في العالم.

حيث أنه في التاسع والعشرين من مارس الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما ظلت بعض السفن العالقة تنتظر عبور المجرى المائي الحيوي.

وفي وقت سابق، صرح الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” العملاقة.

وفي الثالث من أبريل الجاري، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفن”.

The post هيئة قناة السويس توضح حقيقة تعطل سفينة أخرى بالقناة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ