مركز الأزهر يصدر فتوى بحكم تلقى لقاح كورونا للصائم في نهار رمضان

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، أن حكم اخد وتلقي حقن لقاح كورونا في نهار شهر رمضان متاح ولا يفطر الصائم.

وكشف مركز الأزهر، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)، لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

وقال المركز : ” أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضع مِن مواضع ظاهر البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحين ظاهرا”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق، حذر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين من اشتدادا الموجة الثالثة لفيروس كورونا في البلاد وتزايد عدد الإصابات والوفيات بالوباء مؤخرا.

حيث صرح مستشار الرئيس المصري إن “تأمين الصناعات الدوائية في مصر تسد احتياجات المواطنين من الأدوية”، موضحا أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية توطين صناعة الأدوية.إقرأ المزيدمصر: لدينا مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية حتى 3 سنوات

وأكد على أن “الفترة المقبلة تشهد تطورا وطفرة في صناعات أدوية لم تكن متاحة من قبل”.

وأوضح تاج الدين أن:” مصر تشهد تصاعدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا ناجمة عن الموجة الثالثة في البلاد، مؤكدا أنه لا يوجد فرق جوهري في أعراض الإصابة بكورونا”.

هذا وقد اعلن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن ظهور أعراض جديدة للفيروس، حيث قال “فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي”

وتابع:” لوحظ أن بعض المصابين بالفيروس يشتكون من آلام في المعدة أو ظهور طفح جلدي أو إحمرار في العين، وهو غير مقلق وهو نوع من الحساسية فقط”.

وأشار إلى أن “هذه الأعراض تترافق مع الأعراض المعروفة والتي تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وكذلك آلام في العظام وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف”.

