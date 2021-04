الإمارات: بدء التشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية

قام ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، بالاعلان عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات “براكة” للطاقة النووية السلمية.

وصرح الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: “بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية لسلمية التشغيل التجاري”

مضيفا “إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل دولة الامارات في القطاعات الحيوية”.

كما أعلنت مؤسسة الامارت للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة,. التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية,.في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100 في المائة من طاقته الإنتاجية في خطوة تمهد للتشغيل التجاري في بداية العام 2021.

ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميغاواط. مما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.

كما وأأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات. والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة. حيث يسهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

