أحمد السقا “مبسوط” من تأدية تامر حسني تتر مسلسل نسل الأغراب

تجاذب كل من الفنان أحمد السقا والفنان تامر حسني والمخرج محمد سامي، أطراف الحديث عبر موقع “إنستغرام” بخصوص تأدية النجم تامر حسني تتر مسلسل نسل الأغراب الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

وكتب السقا، قائلا:” أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”، ثم رد عليه تامر قائلا: “مسلسلك مسلسلي يا صاحبي يا نجم النجوم نورتني أنت وابني اللي كان واحشني المخرج الكبير محمد سامي”.

وبعد ذلك كتب تامر قائلا:” يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب اكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب و كل اللي جاي، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك”.

بدوره نشر محمد سامي عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وتامر حسنى، وعلق عليها: “تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير”، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وقبل أيام داعب محمد سامي مخرج مسلسل “نسل الأغراب” متابعيه بمقطع فيديو كوميدي يجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث شارك الفيديو مع الجمهور عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وقال محمد سامي ممازحًا أحمد السقا وكرارة، “اتعودت دايمًا في أعمالي تقديم شباب جديدة موهبة، وفي اثنين لفتوا نظري جدًا لأنهم شاطرين وعندهم كاريزما، وأنا متأكد إن بعد المسلسل ده الناس هتعرفهم وهتندهم بأسمائهم”.

وفى نهاية الفيديو، فاجأ محمد سامي، بأنه يتحدث عن النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، أبطال مسلسل “نسل الاغراب”، وعندما وجه الكاميرا عليهما، سألهما عن أسمائهما، فتبادل الاثنين أسمائهما، حيث قال أمير كرارة إنه أحمد السقا، فيما قال السقا إن اسمه “أمير كرارة”، وتبادلوا الضحك في الفيديو الطريف الذى شاركوه مع الجمهور، حسبما أفاد (اليوم السابع).

