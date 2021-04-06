سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021

واصل سعر الدولار استقراره ، مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية وبلغ سعر الدولار لدى هذه السوق 384 جنيها، دون تغير عن تعاملات الإثنين، وفق وسائل إعلام محلية.

ولدى بنك السودان المركزي، تراجع سعر الدولار طفيفا مسجلا 380.75 جنيه للشراء و382.65 جنيه للبيع.

وزاد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي إلى 447.765 جنيه للشراء و450 جنيها للبيع، وسجلت العملة الأوروبية 467 جنيها في السوق الموازية.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 526.48 جنيه للشراء و529.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الإسترليني في السوق السوداء نحو 540 جنيها.

وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 101.52 جنيه للشراء و102.03 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال في السوق غير الرسمية إلى 103.20 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند مستوى 103.66 جنيه للشراء و104.18 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدرهم 106.60 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1253.10 جنيه للشراء و1263.16 جنيه للبيع.

ويشهد سعر الدولار في السودان استقرارا نسبيا، بعد أن قررت حكومة الخرطوم زيادة أسعار الوقود.

وخاطبت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط السودانية شركات ومحطات الوقود بزيادة غير معلنة في أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود.

الصناعة

وصرح وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أن تزايد الرسوم والجبايات بالولايات إلى حد غير معقول أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وإضعاف التنافس بين المصانع ،مما يؤثر على الإنتاج، مؤكداً عزم وزارته طرح عطاءات لتشغيل وإدارة مصنع السلام للأسمنت.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قد وجه بتكوين لجنة لإجراء مسح صناعي شامل للوقوف على مشاكل القطاع الصناعي، موضحاً أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم للإنتاج الصناعي

معلناً عن زيارة لولاية نهر النيل للوقوف على مشاكل صناعة الأسمنت وإجراء مشاورات مع والي نهر النيل لإعادة المصانع للعمل

وكشف في مؤتمر صحفي بمعرض الخرطوم الدولي اليوم، عن توقف العديد من المصانع بسبب عدم إستقرار التيار الكهربائي ،قائلاً “إننا لانريد التباكي على الماضي ويجب العمل بمسئولية وبشكل مباشر”..