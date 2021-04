تأجيل استثنائي للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سوريا

قالت المصادر الرسمية أنه في إطار التسويات والسعي لترسيخ المصالحة في الجنوب السوري وحل مشكلات الشباب تم منح جميع المتخلفين عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية تأجيل استثنائي لمدة عام اعتباراً من اليوم.

كما أشار المصدر إلى أن القرار يشمل تأجيل استثنائي للمقيمين داخل سوريا وخارجها، حيث بإمكان المكلف مراجعة شعبة التجنيد أو إرسال أحد المقربين منه لمتابعة وضعه.

المصدر بيّن أن التأجيل تم منحه بغض النظر عن سنوات التخلف، وبموجبه يتم تسوية وضع جميع المتخلفين في درعا والقنيطرة.

يذكر أن الجنوب السوري كان قد شهد اتفاقية تسوية عام 2018 ساهمت في تخفيف وطأة العنف، إلا أن هناك العديد من الملفات العالقة منها ملف التجنيد الذي يتم العمل على حله إضافة لملف المعتقلين الذين تم إخلاء سبيل العديد منها تباعاً خلال الفترة الماضية.

كشف نقيب أطباء سوريا عن قرار وزارة الدفاع السورية الجديد بخصوص فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في أي مشفى أو مركز طبي يرغب به، منوِّهاً إلى إنهاء خدمة الطبيب الإلزامية دون الاحتفاظ به.

وصرَّح نقيب أطباء سوريا، كمال عامر، إن القرار جاء بناء على كتاب إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابع إلى وزارة الدفاع السورية والذي تم توجيهه إلى نقابة أطباء سوريا، بحسب RT.

وأكد عامر على أن إدارة الخدمات الطبية تعهدت بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، الخاص بسنة الامتياز والتي تنص على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

وعدَّ نقيب الأطباء قرار وزارة الدفاع السورية خطوة إيجابية، ونوَّه إلى أن الخدمة الإلزامية للأطباء ستكون ضمن المشافي التابعة إلى وزارة الدفاع السورية وكل طبيب سيتم فرزه في محافظته أو في أقرب مستشفى لمكان سكنه.

يُذكر أن الهيئة السورية للاختصاصات الطبية، أقرت في تموز عام 2018 إضافة سنة ميلادية على سنوات التدريب للطبيب، وأن يتم تجديد العقد بعد النجاح بالاختبار النهائي، وتسمى هذه السنة سنة امتياز.

وفي سياق متصل، كشفت السفارة السورية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تعليمات جديدة بخصوص مدة إقامة المكلف في سوريا بالخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري.

وقالت السفارة في بيانها اليوم أنه بحسب التعليمات الناظمة في سوريا، تم تمديد مدة إقامة المكلف المقيم داخل الأراضي السورية لتصبح 90 يوم خلال السنة الواحدة.

