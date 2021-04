استهدفوا سجنا.. مسلحون يطلقون سراح حوالي 1800 نزيل في نيجيريا

إستطاع مسلحون في نيجيريا من إطلاق سراح حوالي 2000 سجينا من أحد السجون النيجيرية،في ولاية إيمو في جنوب شرقي نيجيريا وفق ما ذكرت السلطات الأمنية النيجيرية.

وحسب تصريحات السلطات الأمنية النيجيرية اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 1800 سجين فروا في جنوب شرقي نيجيريا بعد أن هاجم مسلحون مدججون بالسلاح سجنا مستخدمين متفجرات وقذائف صاروخية.

وأقرت الشرطة النيجيرية إنها تعتقد أن وراء الهجوم، الذي وقع في بلدة أويري، جماعة انفصالية محظورة، تلقب ب “السكان الأصليون في بيافرا”، غير أن متحدثا باسم الجماعة نفى مشاركتها في الهجوم.

وتعتبر الحركة الانفصالية في الجنوب الشرقي واحدة من عدة تحديات أمنية خطيرة تواجه الرئيس محمد بخاري، بينها تمرد إسلامي مستمر منذ 10 سنوات في الشمال الشرقي، وسلسلة من عمليات الخطف بالمدارس في الشمال الغربي وعمليات قرصنة في خليج غينيا .

وقال المتحدث باسم إدارة السجون النيجيرية في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين “تعرض سجن أويري في ولاية إيمو لهجوم شنه مسلحون مجهولون أطلقوا سراح 1844 سجينا كانوا محتجزين به”.

مضيفا أن المهاجمين داهموا السجن في حدود الساعة الواحدة والربع فجرا بتوقيت غرينتش، يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن المهاجمين استخدموا عبوات ناسفة لتفجير المبنى الإداري للسجن ودخلوا ساحته.

بالاضافة إلى تعرض عدد من مراكز الشرطة لهجمات في جنوب شرق نيجيريا منذ يناير كانون الثاني وسرقت كميات كبيرة من الذخيرة، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

