محامي مارادونا يتهم نجلتا الأسطورة بالسرقة والخيانة

تحدث ماتياس مورلا محامي أسطورة كورة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن تفاصيل العلاقة السيئة التي جمعت الراحل مع نجلتيه جيانيا ودلما.

ونقل موقع (جول العربي) تصريحات محامي ماردونا الذي يعد من أقرب أصدقاء الراحل، التي أدلى بها لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مشددًا على تدهور علاقة ماردونا مع نجلتيه خلال السنوات الأخيرة.

وقال مورلا: “مارادونا لو استيقظ ووبخني سيكون ذلك لسبب وحيد، وهو عدم اهتمام بدخول شريكته السابقة روسيو لإلقاء نظرة الوداع عليه، لقد أحبها كثيرًا”.

وأضاف: “لقد كان دائم العراك مع دلما وجيانيا، وشعر بالخيانة والسرقة، خلال سبع أعوام لم يتصلوا حتى ليقدموا التهنئة له بعيد ميلاده أو برأس السنة”.

وأكمل: “لو استيقظ سيمنعهما من الاستمرار في الهجوم على شخصي، الفتاتان تكرهاني منذ أن تسببت في إيقاف البطاقات الإئتمانية الخاصة بهما في 2014”.

وأردف: “يوجهان الاتهامات لي أنني خطفت والدهما منهم، لكن في الحقيقة فهما لم يكونا يتصلان به حتى، لم يتصل به بشكل يومي سوى شقيقاته”.

وأنهى محامي ماردونا كلماته حول مشاكل الراحل في الشرب: “بدأ ذلك بعد أن تركته روسيو، لقد أحبها كثيرًا وهي لم تبادله نفس الشعور، وذلك كان صعبًا للغاية بالنسبة له أن يتعامل معه”.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد ودع عالمنا في الـ 25 من نوفمبر الماضي بعد ساعات من دخوله للمستشفى بعدما تدهورت حالته الصحيفة.

على صعيد متصل، أبدى السائق الخاص لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرمانو مارادونا عن مدى حزنه العميق لفراق النجم الأرجنتيني والذي عمل تحت خدمته طوال سبعة أعوام عندما كان يعيش في الإمارات العربية المتحدة.

وقال سليمان نيليسري في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” إنه السائق الخاص الذي كان يثق فيه مارادونا لأبعد الحدود، مشيرًا إلى الابتسامة الدائمة على وجه الأرجنتيني، وفقًا لـ(جول العربي).

ومضى نيليسري في القول: “أتذكر مارادونا على أنه الشخص الجيد الذي يبتسم طوال الوقت، لقد كنت سعيدًا وأحببت دبي وكل ثانية أمضيتها بجواره كانت ممتعة بالنسبة لي”.

وأضاف: “أمضيت حوالي سبع سنوات بجواره وكنت السائق الخاص للنجم مارادونا وتلك كانت الفترة الأسعد في حياتي، وقابلته لأول مرة في أغسطس 2011”.

وأكمل: “لقد كان يثق في للغاية، ويمنحني الكثير من الحرية في الاعتناء به وبعائلته عندما كان يغيب عن المنزل”.

