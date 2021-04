قائمة أفضل مدن العالم في مجابهة الوباء.. أبوظبي تحتل الصدارة

أظهرت دراسة صادرة عن هيئة “ديب نولدج أناليتيك”، قائمة أفضل مدن العالم في مجابهة الوباء والأفضل استجابة لوباء “كوفيد 19″، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقد اعتمدت دراسة “ديب نولدج أناليتيك” على بيانات ضخمة شملت عدة معايير مثل توزيع اللقاحات , إضافة إلى تقديم العلاجات والشفافية والحوكمة.

كما شمل التصنيف أيضا 25 مدينة من مختلف مناطق العالم، فاحتلت مدينة أبوظبي في دولة الإمارات الصدارة كأفضل المدن على مستوى العالم.

وجاءت بعدها العاصمة الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية, و بعدها سيدني الأسترالية في المركز الثالث، وتليها سنغافورة في المركز الرابع.

وحلت مدينة أوتاوا الكندية في المرتبة الخامسة، ثم العاصمة الألمانية برلين في المركز السادس، من حيث الاستجابة لوباء كورونا.

وركزت الدراسة على نقاط القوة والتحديات التي واجهت هذه المدن في تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة “كوفيد-19“، الذي ظهر في أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

واعتمد التصنيف أيضا على مناعة الاقتصاد ونجاعة الحجر الصحي وأداء نظام الرعاية.

في المقابل، جاءت تل أبيب في المركز الثامن، ثم زيوريخ السويسرية في المرتبة التاسعة، وأوكلاند في المركز العاشر.

ودخلت مدينة أميركية وحيدة إلى التصنيف، وهي لوس أنجلوس (ولاية كاليفورنيا) التي حلت في المركز الخامس عشر.

وعربيا، كانت الرياض المدينة العربية الثانية في التصنيف إلى جانب أبوظبي، وحلت في المركز السابع عشر.

