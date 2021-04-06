اندلاع حريق كبيروضخم في مصفاة حمص اليوم

أكد مدير عام مصفاة حمص سليمان المحمد اندلاع حريق صباح اليوم في وحدة التقطير 21 نتيجة لتسرب مادة النفتا من إحدى المضخات .

لافتاً إلى أن وحدات الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الدفاع المدني و فوج إطفاء حمص تمكنت مباشرة من السيطرة على الحريق و إخماده .

و أشار إلى أنه لا يوجد أي أضرار بشرية و اقتصار الأضرار على المادية البسيطة، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح باشرت فور إخماد الحريق بعمليات الإصلاح لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

و بيّن أن اندلاع حريق لم تؤثر في سير عملية الإنتاج و أن عمليات الصيانة و الإصلاح ستستمر حتى الانتهاء و المتوقع إنجاز العمل خلال يوم غد .

شهدت محافظة حمص وسط سوريا ،مساء أمس الثلاثاء ،وقوع حريق ضخم داخل مصفاة حمص ناجم عن انفجار عدة صهاريج لنقل النفط الخام .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن” ما يقرب من 7 صهاريج مخصصة لنقل النفط الخام انفجرت أثناء تفريغها داخل مصفاة النفط، وأن النيران لا زالت مشتعلة “.

كما أضافت أن “سيارات إطفاء إضافية هرعت من محافظتي حماة وطرطوس، للسيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتقاله إلى المصفاة نفسها “.

هذا و وقع أيضاً انفجار هائل بصهريج لنقل النفط في حمص ضمن الشركة السورية لنقل النفط، متسببا بحدوث حريق كبير وخسائر مادية.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” عن مصدر في شركة النفط السورية، أن فرق الإطفاء هرعت لإخماد الحريق الذي شب بجانب الشركة السورية لتوزيع الغاز، ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الانفجار، ولم تذكر المصادر وقوع خسائر بشرية.

وفي سياق مشابه، وقع انفجار ضخم في لبنان، بداية يناير الجاري بإحدى خزانات الوقود في بلدة القصر الحدودية مع سوريا، ما أسفر عنه عدد من الجرحى وأضرار مادية بالمكان.

ونقلت قناة “LBCI” عن مصادرها، أن “انفجاراً وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية، والمعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين”.

بدوره، أوضح الجيش اللبناني في بيان أصدره عقب الحادثة، أن “الانفجار حصل في مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية”.

كما أشار البيان، إلى أن المخزن يقع بعيداً عن حاجز الجيش بالمنطقة، مؤكداً عدم وقوع إصابات في صفوف قوات وعساكر الجيش اللبناني.

من جانبه، كشف جورج كتانة الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، في اتصال مع للـLBCI“،عن “سقوط 10 جرحى في انفجار مستودع المحروقات في بلدة القصر الحدودية”، موضحاً أن 7 منهم تم نقلهم الى المستشفى و3 آخرين تمت معالجتهم في المكان”، لافتاً إلى أن “الشخص المفقود تم العثور عليه”.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الانفجار أحدث دوياً كبيراً وأدى إلى نشوب ألسنة من اللهب وصل ارتفاعها إلى أكثر من عشرة أمتار.

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